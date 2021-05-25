«شوقي» يمازح طلاب الثانوية العامة: أسئلتكم أكثر من أسئلة الامتحانات

مازح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، قائلاً: «على فكرة أنتم سألتونا عدد من الأسئلة، أكثر بكثير مما ننوي أن نسألكم نحن في الامتحانات نفسها».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»: «نحن نستمع للأسئلة وسنرد عليها مجتمعة في منتصف الأسبوع المقبل»، مؤكداً أنه تم الإجابة على كل الأسئلة التي طرحها طلاب الثانوية العامة حول الامتحانات التجريبية، ووقت الإجابة عليها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الإجابة على جميع الأسئلة حول امتحانات الثانوية العامة والتجريبية، تأكيد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حريصة على الاستماع لطلابها.

وكشف، أن وزارة التربية والتعليم، لم تغير رأيها أو إستعدادها ولكن مجلس الشيوخ الموقر رفض اقتراح التحسين في الثانوية العامة، مؤكداً أن ذلك يأتي للاحاطة والدقة في تناول الموضوع.

جاء ذلك في رده على تعليق أحد الطلاب، الذي أكد أن رفض التحسين أو عدمه كان لابد أن يكون منذ وقت مضى، موضحاً أن إعلان وجود التحسين يترتب عليه إعداد الطلاب لذلك، وفجأة إلغاءه يؤكد على إنعدام ثقة الطالب في الوزارة.

شوقي: الامتحانات التجريبية لا تعقد بدرجات ولا تضاف للمجموع

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021 خلال منتصف الأسبوع المقبل، موضحاً أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف «شوقي»، أن الامتحانات التجريبية لا تعقد بدرجات ولا تضاف لمجموع الطالب، موضحاً أنه سيتم الاعتماد على تقينات جديدة في عقد الامتحانات النهائية، لافتا إلى أنه لا داعي للقلق بشأن الاستعداد لعقد الامتحانات.

وتابع أن الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، بجانب استعداد المدارس لعقد الامتحانات إلكترونياً.