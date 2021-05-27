«الصحة» توضح الفرق بين أعراض الفطر الأسود وفيروس كورونا
كتب:
مريم الخطري
11:34 ص | الخميس 27 مايو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
استعرضت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها أصدره قطاع الطب الوقائي أعراض مرض الفطر الأسود، مطمئنة المواطنين بأن مرض الفطر الأسود ليس منتشرا ويصاب به حالات نادرة ولا داعي للخوف. وقالت الوزارة إنها تمتلك نظام لترصد الأوبئة ومتابعة كل المستجدات لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من أي أمراض معدية، ووفقا لوزارة الصحة والسكان هناك فرق بين أعراض مرض الفطر الأسود وكذلك فيروس كورونا، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير هذه الفروق، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
أعراض مرض الفطر الأسود
قالت الوزارة في تقرير رسمي أصدره قطاع الطب الوقائي إن أعراض الفطر الأسود تتمثل في:
- حمى.
- سعال.
- ألم في الصدر.
- ضيق في التنفس.
- تورم في جانب الوجه.
- صداع.
- احتقان في الجيوب الأنفية.
- آلام في البطن.
- قئ - غثيان.
- نزيف بالجهاز الهضمي.
- دم بالبراز.
- اسهال وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمي.
- جلطات.
- تلف الأعصاب.
- فقدان الوعي.
أعراض فيروس كورونا
أما عن أعراض فيروس كورونا أشارت الوزارة إلى أنها تتمثل في:
- ارتفاع درجة الحرارة.
- غثيان.
- حمى.
- صداع.
- فقدان حاستي الشم والتذوق.
- التهاب شديد بغشاء العين.
- انتشار طفح جلدي.
- تأثر حاسة السمع.
- حدوث ألم وخفقان في القلب.
- وجود تعب وألم شديد في الجسم.
وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات.
اقرأ المزيد:
-
مرض الفطر الاسود
-
الفطر الاسود
-
اعراض الفطر الاسود
-
مرض الفطر الأسود
-
الفطر الاسود في العين
-
الفطر الأسود
-
ما هو الفطر الاسود
-
الفطر الاسود المميت
-
ما هو مرض الفطر الاسود
-
الفطر الاسود في الهند
-
اعراض مرض الفطر الاسود
-
علاج الفطر الاسود
-
الفطر الاسود مرض
-
خطورة الفطر الاسود
-
الفطر الاسود في مصر
-
مرض الفطر الاسود المميت
-
الفطر الاسود سمير غانم
-
مضاعفات الفطر الاسود
-
مرض الفطر الأسود المميت
-
أعراض الفطر الأسود
-
مرض الفطر الاسود في مصر
-
الفطر الاسود وفقد البصر
-
العفن الاسود
-
ماهو الفطر الاسود
-
ماهو مرض الفطر الاسود
-
اعراض فيروس كورونا