هل مرض الفطر الأسود معدي مثل كورونا؟.. أستاذ مناعة يحسم الجدل

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نتونجهام بالمملكة المتحدة بريطانيا، إن الفطر الأسود وغيره من الفطريات تسمى بالميكروبات الانتهازية، التي تبحث عن جسم ضعيف لإصابته والتمكن منه، موضحا أنها ليست معدية ولكنها تبحث عن مريض ذو مناعة ضعيفة لإصابته والتعامل معه وتؤثر على صحة الجسم.

يجب على المواطنين عدم الخوف منه لأن حالات الإصابة به قليلة

وعن تسببه في إزالة العين، قال الشربيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفطر الأسود يشبه أي ميكروب يتم اكتشافه في المراحل المتوسطة والشديدة، ولإزالته من الأنسجة في هذه المراحل يكون بصعوبة وبالتالي يتم إعطاء المريض مضادات قوية للفطريات، وفي حالة عدم جدواها يتم استئصال منطقة الإصابة جراحيا: «الأنسجة التي أصيبت بالفطر كالعين أو بجوار الأنف أو غيرها».

يجب عدم الحصول على الكرتيزون دون استشارة الطبيب

وأضاف أن مريض كورونا يكون أحد المتعرضين للإصابة بالفطريات، خاصة المرضى الذين يتم إعطاؤهم الكرتيزون ويعانون من مرض السكر، كما أن الميكروبات والفطريات تحب البيئة الممتلئة بالسكريات وبالتالي مع ضعف المناعة تتغللغل في الجسم، لافتا إلى أن عدم اكتشافها في أول مراحل المرض من المشاكل التي يتم مواجهتها، لأن الناس لم تتوقعها إلا بعد رؤية الأغشية المخاطية الخاصة بها.

وناشد أستاذ المناعة بجامعة نتونجهام، المواطنين بعدم الخوق والذعر من المرض، موضحا أنها حالات نادرة جدا ولم تنتشر بصورة كبيرة، بخلاف الهند لأن المواطنين هناك يتعاطون جرعات كبيرة من الكرتيزون فضلا عن أن البيئة هناك صالحة لتكاثر الميكروبات والفطريات والجراثيم، ووارد إصابة إنسان طبيعي بها ولكن لم تحدث أي تأثيرات خطرة عليه بخلاف أصحاب المناعات الضعيفة.

وأكد على أنه يجب على الموطنين عدم الحصول على الكرتيزون دون استشارة الطبيب، خاصة مرضى السكر، مشيرا إلى أن اكتشاف المرض يكون من خلال عمل مسحات متتالية حال بدء ظهور أغشية مخاطية وذلك لاكتشاف المرض ومواجهته في البداية.