مسئول بالصحة الهندية يكشف سبب انتشار الفطر الأسود

قال رئيس مجموعة خبراء فيروس كورونا في ولاية البنجاب الهندية الدكتور «ك.ك. تالوار»، إنه مع الإبلاغ عن 158 حالة إصابة بالمرض الفطري في الولاية حتى الآن، فإن العدوى هذه المرة أكثر بكثير، لكنها ليست جديدة، وكانت تنتشر بسبب «أطباء متحمسين» أعطوا جرعات من المنشطات السترويدية أكثر من الموصى بها، علاوة على انتشار المرض بين مرضى السكر الذين يعانون من مستويات سكر غير مضبوطة في الدم».

ونقل موقع «إنديان إكسبريس» الهندي عن دكتور تاوار قوله: «إن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا، وتم الإبلاغ عنه خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما أبلغت ولايات هندية قليلة مثل «جوجارات ومهاراشترا» عن حالات الإصابة بالفطريات في الموجة الأولى، بالتوازي مع الإبلاغ عن بعض حالات فيروس كورونا، لكن عدد المرضى الذين يصابون بالمرض أصبح أكثر بكثير الآن، ففي وقت سابق، اعتاد معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث الحصول على بيانات بحوالي 50 حالة من الفطريات السوداء في السنة، والآن لقد حصلوا الآن على بيانات 50 حالة من هذه العدوى الفطرية في الشهر الماضي فقط».

وتابع: «كنا نتعامل بالفعل مع سلالة الفيروس المتحور والموجة الثانية، والآن لدينا أيضًا فطر أسود نتعامل معه، نحن نجعل العاملين في المجال الطبي على دراية بتداعيات منح جرعة زائدة من المنشطات السترويدية، فإنهم يعتقدون أن المنشطات هي طريق الشفاء لكنهم لا يدركون أنها يمكن أن تسبب أمراضًا قاتلة».

وأضاف: «في الاستشارات والبروتوكول، من الواضح جدًا أنه لا ينبغي إعطاء المنشطات لأكثر من 5 إلى 10 أيام، لكن نرى الناس يتناولون هذه الأدوية لأيام أكثر لأن المنشطات تمنحهم إحساسًا بالعافية، ولا ينبغي القيام بذلك، وأناشد الأطباء الالتزام بالجرعات الموصى بها، نحن الآن نخلق الوعي، ونحن نطالب مرضى السكر بالتحكم في نسبة السكر في الدم والأطباء لفحص الجرعة الزائدة من المنشطات».