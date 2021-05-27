«الثقافة» تتابع تنفيذ برنامج مسرح المواجهة وخطط العروض بالمحافظات

اطلعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال، التي ينفذها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، واستعرضت الخطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

فمنذ فبراير حتى مايو 2021، تم تقديم العروض في 14 محافظة هي «البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، والفيوم»، وتم تقديم 8 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح فى 130 ليلة عرض شارك بها 200 فنانا استضافتهم 80 قرية وكان منهم عرضين للأطفال.

ومن المستهدف لمشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال الفترة المقبلة تقديم عروضها بمدن ومحافظات «أسيوط، بني سويف، رأس غارب بالبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين».

يشار إلى أن عروض مسرح المواجهة والتجوال تنفذ بالتعاون مع وزارات «الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الداخلية، الدفاع، والتنمية المحلية»، فضلًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتشمل عروض المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي، عيلة الفقري من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، ولاد البلد - رحلة سعيدة من إنتاج فرقة المسرح الحديث، ريسايكل من إنتاج فرقة المسرح الطليعة، جنة هنا من إنتاج فرقة مسرح الغد، محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حكايات الأراجوز من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال.