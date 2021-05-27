إصابة 19 عامل في تسرب كلور بإدارة مياه أجا في الدقهلية

أصيب 19 عامل بينهم 2 حالتهم خطرة في تسرب كلور في إدارة مياه الشرب في أجا بمحافظة الدقهلية اليوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفى أجا المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلي مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتهم.

نقل 19 مصاب إلي مستشفى أجا المركزي

هرعت سيارات الإسعاف إلي إدارة مياه أجا بقرية «تلبنت» فور ورود إشارة إلي إدارة شرطة النجدة، بوقوع تسرب كلور بمحطة مياه أجا، وجرى نقل المصابين إلي المستشفيات لعلاجهم ، كما انتقل إلي المكان قيادات الشركة والفنيين.

مصدر طبي: تحويل مصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي

وأكد مصدر طبي، أن عدد المصابين بلغ 19 حالة إصابة تم نقلهم جميعا إلي مستشفى أجا المركزي، وتم تحويل اثنين منهم إلي مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتهم، وجاري عمل الإسعافات الطبية للمصابين.

مصدر بالشركة : تسرب كلور من أسطوانة وزنها 60 كيلو

أكد مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن ما حدث هو:« تسرب من اسطوانة كلور وزن 60 كجم نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بالاسطوانة بسبب العوامل الجوية وتم السيطرة على التسرب فورًا وتم اصابة عدد 19 موظفا بسبب استنشاق الغاز وتم نقلهم إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج، وخرجوا جميعًا وحالتهم الصحية مستقرة».

وأكد شهود العيان أن العمال أصيبوا في إدارة مياه أجا بقرية تلبنت حال تنزيل خزان كلور من على سيارة كانت تنقله، وحدث تسيب للكلور مما تسبب في إصابة العاملين الموجودين بالاختناق فورا، وتمكنوا من السيطرة على التسريب، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأنه بعد عمل الإسعافات الطبية للموجودين في مستشفى أجا المركزي وحالتهم جميعا مستقرة.