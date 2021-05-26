عاجل.. حريق محدود في قطار ركاب بمحطة سلامون القماش بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية ومسئولي محطة قطار قرية «سلامون القماش» بمركز المنصورة، من السيطرة على حريق محدود شب بإحدى عربات قطار الركاب على خط «المطرية - المنصورة» اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف المواطنين انبعاث دخان من القطار، وتمت السيطرة على الحريق دون تعطل في حركة القطارات على الخط.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من شرطة النقل والمواصلات بتوقف قطار «المطرية – المنصورة» في محطة «سلامون القماش»، بدائرة مركز المنصورة، نتيجة انبعاث دخان من العربة الخلفية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، ومسئولو الأمن بالمحطة إلي مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص وجود انبعاث الأدخنة وجرى التعامل الفوري معها دون تعطل حركة سير القطارات علي الخط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار الأجهزة المعنية بالواقعة.

يذكر أن حركة قطارات القطارات توقفت لمدة ساعة تقريبا في محطة قطارات دمياط بعد أن خرج جرار قطار «دمياط – طنطا» عن القضبان داخل حوش محطة دمياط، وتسبب ذلك في خروج جرار القطار وعربتين منه عن القضبان.

وأكد مصدر مسئول ، أن قطار رقم 47 مميز المتجه من دمياط إلي طنطا عبر المنصورة خرج عن مساره داخل حوش محطة دمياط، وهو ما تسبب في تعطل حوالي ساعة داخل المحطة، بعد خروج جرار القطار و عربتين من عن القضبان.

وتوجهت علي الفور الجهات المعنية بهيئة السكة الحديد وانتقلت الفرق الفنية والمعدات، لرفع القطار إلي مساره علي القضبان، وعمل التقرير اللازم حول سبب خروج الجرار عن القضبان.