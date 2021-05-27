الرئيس الجيبوتي يعرب عن تقدير بلاده للتعاون الوثيق والتاريخي مع مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي في القصر الجمهوري، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته بزيارة جيبوتي للمرة الأولى، ويؤكد أنها تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، بحسب ما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

وأشار راضي، إلى أن الرئيس الجيبوتي أعرب عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة والتاريخية مع مصر، مؤكدًا أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة «مصرية - جيبوتية»؛ لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة «المصرية - الجيبوتية»، التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.