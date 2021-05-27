تطعيم الكورونا في مصر.. الصحة تدشن رابط موقع التسجيل

طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن تطعيم الكورونا في مصر، مضيفة أن جميع اللقاحات في مصر آمنة وفعالة ولا داعِ للقلق أو الخوف.

وناشدت الوزارة، في منشور توعوي لها، المواطنين بضرورة التطعيم والدخول على رابط موقع التسجيل، والذي دشنته وزارة الصحة والسكان؛ للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للسيطرة على الفيروس والمساهمة في الحد من انتشارالعدوى.

الأعراض الجانبية لتطعيم الكورونا في مصر

وحول الأعراض الجانبية لتطعيم الكورونا في مصر، أكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والكحة واحمرار موضع التطعيم والعرق أو صداع بسيط يزول من تلقاء نفسه ولا يستدعي الذهاب إلى الطبيب، مشيرة إلى أن قلق المواطنين مفهوم وطبيعي، ولكن الأعراض الجانبية هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي بسبب دخول اللقاح له.

تطعيم الكورونا في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، آلية تطعيم الكورونا في مصر، وقالت إن هناك خط ساخن للوزارة «105» وكذلك وحدة صحية يمكن الذهاب اليها مخصصة لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم بشكل وطريقة صحيحة من قبل مجموعة من الفرق المدربة على أعلى مستوى لمساعدة المواطنين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن إمكانية تطعيم الكورونا في مصر لمن يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أنه لابد من التسجيل على رابط موقع التسجيل أولًا، ثم سيأتي فريق طبي متخصص إلى المنزل وإعطاء اللقاح للفئات المستحقة في المنازل.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد أخذ اللقاح، كارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، البعد عن المناطق المزدحمة، المداومة على غسيل اليدين، عدم التقبيل أو الأحضان أثناء اللقاء، وكذلك عدم تبادل الأدوات الشخصية.