غلق دير القديسة دميانة بسبب كورونا.. ورئيسه يحذر من النصابين

أعلن دير القديسة دميانة ببراري بقاس بالدقهلية، عن غلق أبواب الدير نهائيا أمام الأقباط والرحلات حتى يوم 18 يونيو المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الإصابات بالوباء وحرصا على سلامة الشعب.

غلق الدير حتى 18 يونيو

وقال الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، إنه سيتم فتح الدير من جديد يوم السبت الموافق 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أية استثناءات في فترة غلق الدير منعا للإحراج.

الأنبا ماركوس يحذر من النصابين

وأكد الأنبا ماركوس، أن الدير لا يعاني من أزمة مالية من جراء فترات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه لم يصدر عنه بالتالي أية دعوات لشراء منتجات الدير الموجودة في مقار الدير كنوع من الدعم له، كما أن الدير لم يطلب أو يكلف أحدا بجمع تبرعات باسمه سواء داخل مصر أو في الخارج.

وأشار الأنبا ماركوس، إلى أن دير القديسة دميانة بالبراري له مقران في القاهرة الأول في شارع ترعة الجبل متفرع من شارع مصر والسودان بجوار كنيسة الملاك البحري، والثاني في شارع الزهور متفرع من شارع أبو بكر الصديق بين المحكمة وكوبري التجنيد، فضلا عن مقر واحد بالإسكندرية في شارع طريق الجيش بالعصافرة بحري أمام كنيسة مارمينا المندرة، وأنه ليس للدير أي مقرات أخرى داخل مصر أو خارجها.

وطالب أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة من الأقباط الحرص وتوخي الحذر.

كورونا في الأديرة القبطية

وتسبب فيروس كورونا المستجد في غلق عدد من الأديرة القبطية، فيما كشفت مصادر كنسية عن تفشي الفيروس القاتل داخل أديرة الأقصر حيث أودت خلال الأسبوعين الماضيين في وفاة 6 رهبان حتى الآن بينهم رئيس دير، حيث توفي دير الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب كل من الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، والراهب القس فلوباتير الشايب، والراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير الطود، وفي دير مارجرجس الرزيقات توفى كل من: «الراهب القمص لوقا الرزيقي، والراهب تواضروس الرزيقي، والراهب موسى الرزيقي».