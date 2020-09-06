دير القديسة دميانة بالبراري يفتح أبوابه للزيارات 3 أيام أسبوعيا

أعلن الأنبا ماركوس رئيس دير القديسة دميانة بالبراري، إتاحة الزيارة للدير أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، بينما لن يتم استقبال أي زائرين باقي أيام الأسبوع.

يأتي القرار مع قرارات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالعودة التدريجية لفتح الكنائس والأديرة بعد فترة توقف دامت أكثر من 5 أشهر في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفرض شروط الفتح والعودة ضرورة الالتزام بـ"الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" و"امتناع الأشخاص عن المجيء للدير أو الكنيسة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي عراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".