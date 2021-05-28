عقب الحكم بإعدام الجناة.. القصة الكاملة لقتل عجوز وسرقتها بالشرقية

جثة ملطخة بالدماء لسيدة في العقد السابع من عمرها، وشقة مبعثرة ومصوغات ذهبية مختفية، كان ذلك هو المشهد الذي استيقظ عليه أهالي قرية العصلوجي بمحافظة الشرقية، فيما بدا واضحاً أن ثمة جريمة قتل بشعة تعرّضت لها المجني عليها لتصبح جثة هامدة غارقة في دمائها وبجوارها عكازها الخاص بها.

قتل بدافع السرقة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك عقب تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الضحية وتدعى سميرة وحيد عبدالنبي، 67 عاما، ربة منزل، يفيد بالعثور عليها جثة هامدة داخل منزلها بقرية العصلوجي، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وكانت الجثة مسجاة على ظهرها وعليها آثار كدمات في أنحاء مختلفة من جسدها بالإضافة إلى جروح حول رقبة المجني عليها ويديها وأصابعها وآثار دماء وجروح في رأسها ووجهها، في مشهد يوحي بأن الضحية حاولت مقاومة الجناة إلاّ أنّ مصيرها في النهاية كان القتل.

المتهمة استعانت بآخرين لقتل المجني عليها وسرقتها

عقب تلقي البلاغ تم تشكيل قوة من قوات البحث والتحري التي انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة، وكشفت تحريات المباحث أنّ المسنة المجني عليها كانت تعيش في المنزل رفقة زوجها بعد زواج كل أبنائهم، وبمعاينة الشقة محل الواقعة تبيّن أنّ الشقة محتوياتها مبعثرة والمصوغات الذهبية مختفية، ليتم التأكد أنّ واقعة القتل كانت بهدف السرقة، وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث إلى أنّ وراء ارتكاب الجريمة كهربائي 25 سنة وزوجته 22 سنة وشقيقتها عاملة بمصنع 26 سنة، وسائق تروسيكل والسابق اتهامه فى قضيتى «مخدرات»، وزوجته 22 سنة ربة منزل، ويقيمون جميعاً بدائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية التي تمكنت من ضبطهم، و بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، إذ اعترفت المتهمة صاحبة الـ26 سنة أنها كانت تتردد على مسكن المجني عليها لمساعدتها في أعمال المنزل ولاحظت احتفاظها بمصوغات ذهبية فبيتت النية لسرقتها وخططت لذلك مع باقي المتهمين على قتلها بدافع سرقة مصوغاتها الذهبية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً للمتهمين «نادر.ف» و«رفعت.م» و«هند.ع»، والمؤبد لكل من «شيماء.» و«ياسمين» بتهمة قتل السيدة المسنة وسرقتها.