يوم دامٍ على طرق مصر.. مصرع 9 وإصابة 42 في حوادث بالمحافظات

شهدت محافظات مصر، اليوم، العديد من حوادث الطرق والتي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم طفلان، و42 مصابا، فلقى طفلان مصرعهما، وأصيب نحو 21 آخرين، نتيجة انقلاب سيارة محملة بعمال اليومية معظمهم من الأطفال في المنيا، وتوفي شخصان في جنوب سيناء نتيجة تفحم سيارتهما، ولقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين في تصادم سيارتين في بني سويف، وأصيب أيضا 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الدائري، أمام مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

ووقع حادث انقلاب سيارة محملة بالأطفال في المنيا أثناء توجههم للعمل باليومية، وذلك على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والذي وقع بالقرب من قرية «بلنصورة»، بدائرة مركز أبو قرقاص، في نطاق المحافظة فلقي طفلان على الأقل مصرعهما، وأصيب نحو 21 آخرين.

انتقل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلى مستشفى المنيا العام، للاطمئنان على حالة المصابين، والذين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات متفرقة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع طفلين وإصابة 21 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالاتهم مستقرة، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين إصابات خفيفة ومتوسطة.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين على الطريق الصحراوي الغربي بين محافظتي بني سويف والفيوم بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي.

وأصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الدائري، أمام مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ولقى شخصان مصرعهما في حادث احتراق سيارة نصف نقل على طريق نويبع الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي الدقهلية، لقى عامل مصرعه وأصيب مرافقه بكدمات متنوعة وكسور، إثر تصادم دراجة بخارية كانا يستقلانها، بالكتلة الخرسانية الخاصة بكوبري قرية «كفر عبد الأمين»، على الطريق الفرعي «السنبلاوين - برهمتوش»، وجرى نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى السنبلاوين العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُصيبت طفلة عمرها 8 سنوات، بنزيف في الأنف والفم، بعدما صدمها «تروسيكل» أثناء لهوها أمام منزلها بقرية «النسايمة»، بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتم تحويلها من مستشفى المنزلة العام إلى مستشفى المنصورة الدولي، لخطورة حالتها

كما شهدت محافظة جنوب سيناء وقوع 3 حوادث، أحدها على الطريق الدولي الجديد، على بعد 15 كيلومتراً من كارتة مدينة طور سيناء، باتجاه مدينة أبورديس، وأسفر الحادث عن مصرع شخص بموقع الحادث، وإصابة آخر، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور.