التضامن: 50 مليون جنيه من «تحيا مصر» لتمويل مستلزمات الصيد

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وذلك عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر.

وأضافت القباج، أن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 8 مليون شخص، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها الرئيس والتي تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، ومبادرة«بر أمان» التي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق «تحيا مصر»، لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر عددهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.

جاءت تصريحات الوزيرة، خلال اطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق « تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وأوضحت أن إجمالي الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد علي مستوي الجمهورية 80.6 ألف ترخيص.

101 جمعية تعاونية لصائدى الأسماك

ولفتت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65 ألف و500 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

تنفيذ مبادرة «بر أمان»على 4 مراحل

وأكدت القباج أن مبادرة «بر أمان»سيتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولي بحيرة الريان بالفيوم وتشمل أيضأ بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صياد يعملون بتلك البحيرات.

أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياد، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها، ومنوف، وكفر الزيات، والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا.

أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.