7 معلومات عن مشروع قرية الصيادين العشوائية بعد تطويرها في دمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري أمس الثلاثاء برفقة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، نتعرف في التقرير التالي على أهم معلومات عن مشروع قرية الصيادين...

اليوم.. هدم عشش قرية الصيادين بدمياط ضمن خطة «تطوير العشوائيات»

1- يأتي مشروع تطوير قرية الصيادين تزامنا مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في القضاء على تلك المناطق وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.

2- المنطقة تضم 12 عمارة بإجمالي 220 وحدة سكنية.

3- تعد قرية الصيادين آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز.

4- تتمتع المنطقة بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكل المرافق.

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5- يشمل المخطط العام للمنطقة ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ومناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

6- سوق النيل الحضاري يضم 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة.

7- تكلفة تطوير السوق 30 مليون جنيه.

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