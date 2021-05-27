تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال موقع وزارة الصحة
كتب:
مريم الخطري
01:25 م | الخميس 27 مايو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
حذرت وزارة الصحة والسكان من وجود فرق طبية تجوب المنازل لتطعيم المواطنين، وقالت الوزارة إن التطعيم يتم من خلال الوزارة فقط، وأوضحت الوزارة طرق تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال موقع وزارة الصحة ويمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط أو من خلال الخط الساخن 105 أو من خلال الذهاب إلى أي مستشفى، حيث خصصت الوزارة وحدة صحية بكل مستشفى لتسهيل مهمة التسجيل على لقاح كورونا والمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال موقع وزارة الصحة
وقالت الوزارة إن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم ترد أي شكوى بخصوص ظهور أي أعراض جانبية غريبة عليهم حتى الآن، وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 3 ملايين مواطن والإقبال المتزايد على موقع لقاح كورونا، لافتة إلى توسع الوزارة في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى أكثر من 400 مركز بالإضافة إلى أرض المعارض والتي تستقبل نحو 10 آلاف مواطن بشكل يومي.
فاعلية لقاح كورونا في مصر
وقالت الوزارة، إن فاعلية لقاحات كورونا في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله أمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوما.
وعن فعالية لقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان وفقا للتقارير الخاصة باللقاحات المعتمدة، أن درجة فعاليته تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلا من أنها خطيرة أو حادة، لافتة إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية»، تصل إلى 3 أشهر.
وأكدت الوزارة استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى المحافظات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأولا واتخاذ كل الاحتياطات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.
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