خالد عليش عن المواقف الكوميدية ببرنامج «الخدعة»: كلها حقيقية

أكد الإعلامي خالد عليش، أن كل المواقف الكوميدية التي تعرض لها خلال تقديم برنامجه الرمضاني «الخدعة»، كانت حقيقية، قائلا: «أن أكتر حلقة كوميدية بتاعت البنت اللي كانت اشترت مايوه أونلاين وأنا قولتلها المايوه طلع فيه مشكلة، واحنا مش هنجيبه، والقطة خربشت المايوه فاتعور فاحنا عاوزين تبرعات للقطة، أبوها دخل يزعق وكانت دي أكتر حاجة كوميدية أنا مكنتش مصدق إنها صدقت وبدأت تتخانق».

وعن تغيير صوته أثناء المكالمة قال عليش فى تصريحات لـ«الوطن»: «دة جهاز كنت اشتريته من دبي، سمعت عنه ودورت عليه، واشتريته صدفة من دبي، وميزته أنه ممكن يسرع الصوت ويبطئه، وبدأت استخدمه في الحلقات»، وانتماؤه الكروي: أوضح: «أنا ولا ليا في الأهلي ولا الزمالك ولا الكورة».

يذكر أن خالد عليش شارك في مسلسلي «أحسن أب» و«الطاووس» في الموسم الرمضاني الماضي 2021.

وتدور أحداث المسلسل الكوميدي «أحسن أب»، للفنان علي ربيع، وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني، حول الشاب مختار السارق الفاشل، الذي يعاني من والده البخيل متعدد العلاقات النسائية، حتى يكتشف بالصدفة على مسابقة «أحسن أب»، ويسارع بالانضمام إليها من خلال انتحاله لشخصية مدرس تاريخ بالتعاون مع صديقه، والطفل المتسول زيكا، للحصول على الجائزة وقيمتها 300 ألف دولار.

بينما تناول مسلسل «الطاووس» قضايا العنف ضد المرأة، حيث تتعرض البطلة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب، ونتابع من خلال الأحداث ما تواجهه الفتاة، بينما يدافع عنها الفنان جمال سليمان، الذي يُجسد دور المحام كمال الأسطول، وتتصاعد الأحداث خلال الحلقات.