«الوزير» يترأس اجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب

عُقد، صباح اليوم، اجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، وبحضور الأمين العام المساعد لرئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية «زووم» وزراء النقل في السعودية والإمارات وممثلو وزارات النقل في البحرين وجيبوتي وتونس والجزائر وليبيا أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلو الاتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

ونقل وزير النقل المصري تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، معبراً عن تقديره الكبير لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة عن بعد، ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، والذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها.

وقال وزير النقل المصري، «نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا، والتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لارادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا».

وذكر إن قادة الدول العربية يولون قطاع النقل والمواصلات أهمية كبيرة باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل، من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أنه على ثقة لتضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربي.

وأشار وزير النقل إلى حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحراً وجواً، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن الأمانة العامة ستقوم بعرض جدول الأعمال والتوصيات التي توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة.

وناقش المكتب التنفيذي عددًا من الموضوعات المهمة، والتي تهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل، وهي (اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية المعدلة – المذكرة المقدمه من وزارة النقل المصرية حول إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري علي الطرق بين الدول العربية - مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية - الدراسة الاسترشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية - الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية - المقترح الخاص بمقارنة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي

وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن الدورة 66 للمكتب التنفيذي للمجلس إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2021 للنظر في اعتمادها والعمل بموجبها.