وزير النقل يتابع جاهزية المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي؛ للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتشمل تلك المرحلة المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال وزير النقل، خلال جولته، إن أعمال المرحلة الأولى شملت تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلًا عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كباري و16 نفقًا.

وأكد أن كافة مراحل تنفيذ المشروع تمت وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة، مع الاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور مثل التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق.

وأشار إلى أن الطريق سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرينوأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7 آلاف كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014.

وأوضح أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه، وجارِ العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانيةالجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من «السباعية، إدفو، أسوان، وتوشكي / أرقين» بطول 442 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج حتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.