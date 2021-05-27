الأسئلة المتوقعة في العلوم للإعدادية التيرم الثاني2021 في القليوبية

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية والمقررلها الثلاثاء المقبل 1 يونيه 2021 حيث تأخذ هذه الإمتحانات طابع خاص هذا العام نظرًا لأنها تعتمد في درجاتها علي الفصل الدراسي الثاني فقط، لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد

وتقدم «الوطن» لطلاب الصف الثالث الإعدادي نموذج إسترشادي للأسئلة المتوقعة لإمتحانات مادة العلوم أعده «أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم و مدرس العلوم بالقليوبية»، ويضم علي أهم الاسئلة المتوقع وجودها داخل الوقة الإمتحانية

النموذج من 3 ورقات مصصم بنفس كيفية الورقة الإمتحانية

أعد النموذج اشرف محمود خبير تربوي ومدير الموهوبين بتعليم القليوبية بنفس شكل الورقة الإمتحانية حيث يتسني للطلاب حله ومراجعته في ليلة الإمتحان ضمن المراجعة النهائية للمادة قبيل أداء الإمتحان باللجنة كالتالي

تعليم القليوبية تعلن الإستعدادات النهائية لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية 2021

من ناحية اخري أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إستعداداتها لإنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لطلاب الشهادة الاعدادية لاداء امتحاناتهم وحل أية عقبات تواجهم وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات تحسباً لأى طوارئ.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين العملية الامتحانية لتوفير الأمن والطمانينة للطلاب ونقل مظاريف الأسئلة والأجوبة إلى اللجان وكنترولات التصحيح

رفع درجة الطوارئ القصوي لبدء إمتحانات الإعدادية بالقليوبية 2021

وأشار الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي بالمديرية والإدارات وتم الانتهاء من تجهيز لجان الإعدادية و كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس لاستقبال الطلاب مؤكدا على رؤساء اللجان بعدم حيازة الطلاب لهواتفهم المحمولة والتصدي لأي محاولة للغش

كما جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الامتحانات بالاضافة الى غرفة عمليات رئيسية وربطها بالادارات المختلفة لمتابعة سير الامتحانات.

وأشار إسلام محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بالقليوبية الى ان المحافظة بها 460 لجنة لاستقبال 103 الفا و800 طالب وطالبة على مستوى 12 ادارة تعليمية بالمحافظة