غالية بنعلي تكشف كواليس «فيلم مصري» مع زهرة رامي على إينرجي

غالية بنعلي تكشف كواليس «فيلم مصري» مع زهرة رامي على إينرجي
كتب:
أحمد عبدالفتاح
02:32 م | الخميس 27 مايو 2021
الفنانة التونسية غالية بن علي
حلت الفنانة التونسية غالية بن علي، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها «اصحي بانرجي»، على راديو «انرجي، 92.1»، وذلك عقب الانتهاء من تسجيل معظم أحدث ألبوماتها الغنائية «فيلم مصري».
وقالت بن على: «إن الألبوم به مجموعة من الأغاني، لكل أغنية قصة مختلفة، وكأنها فيلم قصير ولكن هناك شيء واحد يربطهم وهي مصر»، مضيفة: «أنا كنت عايزة احكي حكاية ماذا يربطني بمصر، والسر وراء أني بحب مصر جداً، خاصة انني تونسية»، وكشفت عن أن الطفلة التي تغني في «أنا حرة»، هي ابنتها ذات الـ16 عام من عمرها.
وكشفت غالية بن علي عن أنها قامت بتصميم مسرح مصغر من الكارتون لتسجيل أغاني الألبوم ولتصوير كافة الأغاني، موضحة «هذا المسرح يرصد أعوام عدة من حياة مصر القديمة، وقولت لسلمي أبوضيف انتي سامية جمال وهي بترقص في الأغنية خلال التصوير».
من جانبها، قالت الفنانة سلمي أبو ضيف، أنها سعيدة بمشاركتها غالية بنعلي الأغنية، مضيفة في مداخلة مع البرنامج: «أنا طلبت من كريم الحيوان أنني اقدم اي شيء مع غالية بن علي لأنني من الفانز لها»، كاشفة عن أنها تحمست جداً لفكرة المشاركة، وأن البدلة التي ظهرت بها في الأغنية هي من تصميم غالية.
وتابعت أبو ضيف: «كل حاجة كانت طبيعية، ولا أعرف صحة أنني أشبه سامية جمال في الفيديو كليب»، وذلك رداً على سؤال زهرة رامي لها بإنها تراها بدور سامية جمال في هذا الكليب.
بينما قال كريم الحيوان: «إن هناك توليفة جيدة خرجت في هذا العمل، بسبب التعاون والعمل الجاد بيني وبين غالية بنعلي»، كاشفا عن أنه سيكمل الانتهاء من كافة أغاني الألبوم حتى تخرج للمشاهد بنفس الروح التي تم تصويرها والتي كانت في الكواليس.