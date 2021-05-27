غالية بنعلي تكشف كواليس «فيلم مصري» مع زهرة رامي على إينرجي

حلت الفنانة التونسية غالية بن علي، ضيفة على زهرة رامي، في برنامجها «اصحي بانرجي»، على راديو «انرجي، 92.1»، وذلك عقب الانتهاء من تسجيل معظم أحدث ألبوماتها الغنائية «فيلم مصري».

وقالت بن على: «إن الألبوم به مجموعة من الأغاني، لكل أغنية قصة مختلفة، وكأنها فيلم قصير ولكن هناك شيء واحد يربطهم وهي مصر»، مضيفة: «أنا كنت عايزة احكي حكاية ماذا يربطني بمصر، والسر وراء أني بحب مصر جداً، خاصة انني تونسية»، وكشفت عن أن الطفلة التي تغني في «أنا حرة»، هي ابنتها ذات الـ16 عام من عمرها.

وكشفت غالية بن علي عن أنها قامت بتصميم مسرح مصغر من الكارتون لتسجيل أغاني الألبوم ولتصوير كافة الأغاني، موضحة «هذا المسرح يرصد أعوام عدة من حياة مصر القديمة، وقولت لسلمي أبوضيف انتي سامية جمال وهي بترقص في الأغنية خلال التصوير».

من جانبها، قالت الفنانة سلمي أبو ضيف، أنها سعيدة بمشاركتها غالية بنعلي الأغنية، مضيفة في مداخلة مع البرنامج: «أنا طلبت من كريم الحيوان أنني اقدم اي شيء مع غالية بن علي لأنني من الفانز لها»، كاشفة عن أنها تحمست جداً لفكرة المشاركة، وأن البدلة التي ظهرت بها في الأغنية هي من تصميم غالية.

وتابعت أبو ضيف: «كل حاجة كانت طبيعية، ولا أعرف صحة أنني أشبه سامية جمال في الفيديو كليب»، وذلك رداً على سؤال زهرة رامي لها بإنها تراها بدور سامية جمال في هذا الكليب.

بينما قال كريم الحيوان: «إن هناك توليفة جيدة خرجت في هذا العمل، بسبب التعاون والعمل الجاد بيني وبين غالية بنعلي»، كاشفا عن أنه سيكمل الانتهاء من كافة أغاني الألبوم حتى تخرج للمشاهد بنفس الروح التي تم تصويرها والتي كانت في الكواليس.