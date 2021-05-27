الإسماعيلية خالية من الفطر الأسود.. والأطباء مستعدون للتعامل معه

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل في الإسماعيلية عدم وجود أية إصابات بالفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

أطباء العزل في الإسماعيلية: لم تظهر حالات

وقالت المصادر إن الأطقم الطبية لم تلاحظ طوال فترة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ظهور أي أعراض للفطر الأسود علي المصابين، مشيرة إلي أنه حال ظهوره سيتم التعامل معها فوراً.

وكشفت المصادر الطبية أن خطورة الفطر الأسود، تكمن في انتشاره لعدم ملاحظته منذ البداية والتعامل معه، فيما أكد طبيب فضل عدم ذكر اسمه أنه إذا تم ملاحظته واكتشافه في البداية يتم التعامل معه والقضاء عليه.

الأطباء: انخفاض المناعة سبب انتشاره

وذكر أطباء يعملون في قسم العزل أن انخفاض المناعة للمصابين بفيروس كورونا يعتبر السبب الرئيسي في تمكن الفطر من الجسد وانتشاره بشكل كبير.

وقال أحد الأطباء ان أكثر المعرضين للإصابة بهذا الفطر هم مرضى السرطان بمختلف أنواعه وخاصة المراحل المتأخرة، ومدمني المواد المخدرة والمرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا الجزعية ومرضى الإيدز ومرضى السكر وأصحاب المضاعفات الشديدة.

الأطباء جاهزون للتعامل معه

وقال أحد الأطباء بمستشفي العزل إن الفرق الطبية جاهزة للتعامل الفوري مع ظهور أي حالة للفطر الأسود في المحافظة سواء من المصابين بفيروس او كورونا أو غير المصابين.

وأضاف: «التعامل لازم يبقي سريع ومجهز بعزل المريض أولاً في مكان مجهز ثم التعامل بمضادات الفطريات مع بداية انتشار وظهور الفطر لمنع امتداده وانتشاره في الوجه أو وصوله إلي العين».

ونصح تناول الخضروات والفاكهة الطازجة والمأكولات الغنية بالفيتامينات يزيد من مناعة الجسم للتصدي لأي نوع من أنواع الفطريات ومحاربتها تلقائياً.