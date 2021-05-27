عبر الأعراض والعينات والمنظار.. طرق التفريق بين أنواع مرض الفطر الأسود

بعد ظهور إصابات بالفطر الأسود في مصر والاتجاه لتجهيز أول غرفة عزل بمستشفى النجيلة، أصدرت وزارة الصحة والسكان، أول تقرير رسمي عن ذلك الفطر، موضحة فيه أنه مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي ولكنها نادرة الحدوث.

«الصحة» تفند أنواع الفطر الأسود: إصابة الرئة هي الأكثر شيوعا

وقال قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إن الفطر الأسود يصيب داء الغشاء المخاطي الدماغي الأنفي ويصيب الجيوب الأنفية والدماغ، وداء الغشاء المخاطي الرئوي ويصيب الرئة، وداء الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي وداء الفطر الجلدي والداء الفطري المنتشر disseminated

كما أشار إلى أن النوع الذي يصيب الغشاء المخاطي الأنفي الذي يصيب الجيوب الأنفية وقد يمتد إلى الدماغ والنوع الذي يصيب الرئة هو أكثر الأنواع شيوعا، وأما الأنواع الأخرى الأقل شيوعا فهي الإصابة الجلدية، كما أن إصابة الجهاز الهضمي هي النوع المنتشر.

وأكدت أنه ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع، وأنه غير معدي ولا ينتقل من إنسان إلى آخر أو بين الإنسان والحيوان، حيث يسبب «حمى، سعال، ألم في الصدر، وضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، وآلام في البطن قيء، وغثيان نزيف بالجهاز الهضمي دم بالبراز، وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى جلطات تلف الأعصاب فقدان الوعي».

استشاري مناعة: الفطر الأسود مرض ظاهري يمكن معرفته من خلال الإفرازات والأشعة والمنظار

بيعد تحديد الصحة لعدة أنواع للفطر الأسود، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، وجود عدة طرق لمعرفة تلك الأنواع، مشيرا إلى أن الفطر، هو مرض انتهازي يظهر فور ضعف المناعة لدى الجسم، وهو أحد المضاعفات النادرة التي سببتها كورونا.

وأضاف الحداد، لـ«الوطن»، أن الفطر الأسود بالأساس يتواجد في الخلايا المخاطية في جسم الإنسان، لكنه ينتهز الفرصة لمهاجمة الجسم إثر زيادة تناول الكورتيزون والمضادات الحيوية، ليهاجم الأجهزة، ويظهر كالعفن الأسود، فيسبب مناطق سوداء بالأنف والعين والفم، أو الرئة والجهاز الهضم ويسبب رائحة كريهة أيضا.

وتابع أن النوع الذي يصيب الرئة هو الأكثر انتشارا بين المرضى، كالتهاب رئوي فطري، ويظهر من خلال السعال ذو الرائحة الكريهة، على غرار ما يصيب الأنف والفم وينتج عنه نفس الرائحة.

ويمكن الفصل بين تلك الأنواع، عبر الأعراض وإجراء المنظار الأنفي والأشعة المقطعية أو تحليل عينة من الفطر بعد وضعها في مزرعة، وفقا للحداد، مشيرا إلى أن المريض يمكن معرفة إذا كان الفطر بالأنف أو العين أو الفم من خلال ظهور لون أسود وإفرازات أنفية ذات رائحة كريهة بشدة.

وأكد أن كل تلك الحالات غير معدية ويمكن علاجها عبر دواء «الامفوتريسين»، المخصص لعلاج الفطريات، أو إجراء عمليات جراحية لاستئصال الجزء المصاب بالجسم.

أستاذ مناعة وفيروسات: يمكن التفريق بين أنواع الفطر عبر الأعراض وفحص العينات

ووافقه في الرأي نفسه، الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الفيروسات والمناعة، أنه يمكن التفريق بين أنواع الفطريات من خلال الأعراض الخاصة لكل منهم بين المرضى، بالإضافة لأخذ عينات وتحليلها عبر المزارع، وأيضا فحصها ميكرسكوبيا.

ولفت إلى أنه يوجد حاليا 3 أنواع من الفطريات تنشط خلال الفترة الأخيرة، أشهرهم الفطر الأسود الذي يصيب التجاويف المخاطية للأنف والعين والمخ، والفطر الأبيض الذي يصيب الرئة ويسبب أعراضه تشبه كورونا، والفطر الأصفر الذي ينمو داخليا ويؤثر على الجهاز الهضمي وفقدان الوزن ويصيب الأجزاء الداخلية للجسم.