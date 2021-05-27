اعتدى عليها جنسيا.. الطفلة قاتلة أبيها تعترف كيف أحرقته حيا

في مشهد مرعب لا يحدث سوى في الأفلام السينمائية، استوحت طفلة عمرها 14 سنة جريمتها من فيلم هندي بعدما شاهدته خلصت منه إلى خطة التخلص من والدها، حسمت الفتاة أمرها بـقتل والدها انتقامًا منه بسبب اعتدائه عليها جنسيًا، راقبت الطفلة والدها حتى دخل في وصلة من النوم بفعل تأثير المخدر الذي وضعته في «العصير» وغط في ثبات عميق، ثم أشعلت النيران فيه حتى تفحمت جثته.

مأساة الطفلة ووالدها

وقفت الطفلة أمام جهات التحقيق تحكي بجريمتها التي جرت أحداثها في بولاق الدكرور بالجيزة بكل هدوء: «أيوه قتلت أبويا عشان كان بيعتدي عليا جنسيًا بالإكراه، وكان بيهددني بالقتل، وهو مارس معايا الموضوع ده لما لقيني مع عشيقي في موضوع مخل بالبيت فقتلته عشان أرتاح». قالت المتهمة إنها اشترت جرعة مخدر من الصيدلية ووضعتها في العصير، وعندما خلد والدها إلى النوم أحرقته.

الفتاة وعشيقها

«صديقي معملش حاجة أنا اللي قتلت أبويا وحدي، محدش شاركني في حاجة»، بتلك الكلمات واصلت المتهمة شرح تفاصيل جريمتها أمام النيابة العامة، وأنها نفذت الجريمة بعد أن شاهدت فليما هنديا ووجدت مأساتها الحقيقية، لفتاة هندية مع والدها، اقتبست منه فكرة التخلص من أبيها التي توافق مع نهاية الفيلم، عندما أحضرت البطلة المخدر وحقنت والدها ثم أحرقته، تضيف أنها قررت تنفيذ تلك الخطة بشكل كامل حتى تستريح من والدها.

طلاق والدة الفتاة

وتابعت الفتاة: «من يوم ما أبويا انفصل عن أمي وهو بيضيق عليها وبيسألني في كل حاجة وبيقولي ما تخرجيش من البيت بدون أذن» بهذه الكلمات واصلت الفتاة سرد حكايتها مع والدها، وأنه عندما شاهدها برفقة صديقها داخل المنزل في وضع مخل قرر الانتقام منها، بممارسة الأعمال المنافية للأداب معها، وظل على هذه الحالة حتى يأست من تصرفاته وقررت التخلص منه بقتله.