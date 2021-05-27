السيسي يؤكد لرئيس جيبوتي رفض مصر فرض الأمر الواقع حول سد إثيوبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه استعرض المستجدات الخاصة بقضية السد الإثيوبي، مؤكدا أنه ملف يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مشددا على حتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

وأوضح أن المباحثات الثنائية جاءت في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، لافتا أنه تم التوافق على الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جيبوتي دولة محورية لعبت دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما أن حفاوة الاستقبال عكست ما يجمع مصر وجيبوتي من علاقات متينة واستراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة.

وتابع: «من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لمصر يقوم بزيارة رسمية لجيبوتي، كما أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرادة سياسية قوية ومتبادلة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال بناء القدرات».