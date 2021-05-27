نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز: «يارب ترجع لبيتها»

طالبت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية جمهورها بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز، التى لاتزال تخضع للعلاج داخل العناية المركزة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونشرت نهال عنبر عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، صورة لدلال عبد العزيز، وعلقت قائلة: «أطلب من كل الناس النهاردة الدعاء وقراءة سورة يس بنية الشفاء للفنانة دلال عبد العزيز».

وأضافت: « يارب يرجعها لبيتها وبناتها وكل الناس اللي بتحبها بألف صحة وعافية وسلامة، والدعاء لكل المصريين والعالم العربي بالشفاء والعافية من الأوبئة والأمراض، اللهم آمين يارب العالمين».

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وبشأن آخر أخبار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، فإن آخر مسحتين أجرتهما كانت نتيجتهما سلبية، وفقًا للإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc».

وأوضح رضوان: أن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة، قائلًا: «المسحة سلبية، لكن فيه أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي، ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي».

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز: «حالتها سلبي كورونا، لكن الحالة صعبة، وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل».

وأشار إلى أن سلبية الإصابة بفيروس كورونا لا يعني التعافي الكامل، موضحًا أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة، وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس.

وذكر: أنه رغم مرض دلال عبد العزيز، إلا أن أهم ما يشغل تفكيرها الآن هو استمرارية أعمالها الخيرية، قائلًا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقول لنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان، بتفكر في مين ممكن يكون مزنوق دلوقتي ولازم نقف جمبه».