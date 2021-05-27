الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من أعراض ما بعد التعافي: ليس لها علاج

يبحث كثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن الفنانة دلال عبد العزيز، من أجل الاطمئنان عليها ومعرفة حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

آخر أخبار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تمثلت في أن آخر مسحتين أجرتهما كانت نتيجتهما سلبية، وفقًا للإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc».

وأشار «رضوان» زوج الفنانة دنيا سمير غانم إلى أن سلبية الإصابة بفيروس كورونا لا يعني التعافي الكامل، موضحًا أنها متواجدة حتى الآن في الرعاية المركزة، وأنها تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بالفيروس.

وأوضح الإعلامي أن الفنانة دلال عبدالعزيز في مرحلة صعبة وشديدة، قائلًا: «المسحة سلبية، لكن فيه أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، وهي مرحلة صعبة وشديدة وأشد من الإصابة بكورونا ومالهاش علاج معين بيشفي، ولكنها مجموعة من العلاجات اللي بتساعد الجسم إنه يشفي».

وطالب رامي رضوان من الجمهور الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز: «حالتها سلبي كورونا، لكن الحالة صعبة، وأرجوكم بقدر ما أسعدوكم ادعوا لها بالشفاء العاجل».

وذكر رامي أنه رغم مرض دلال عبد العزيز، إلا أن أهم ما يشغل تفكيرها الآن هو استمرارية أعمالها الخيرية، قائلًا: «حبيبتي لحد دلوقتي وهي في لحظة مرض وتعب، بتفكر في مين محتاج إيه، وبتقول لنا ابعتوا كذا لفلان وكذا لعلان، بتفكر في مين ممكن يكون مزنوق دلوقتي ولازم نقف جمبه».

خبر وفاة سمير غانم

يذكر أن ظروف دلال عبد العزيز الصعبة، أجبرت أسرتها على عدم إخبارها بوفاة سمير غانم حتى الآن، حيث أوضح رامي رضوان أن الفنانة ما زالت متواجدة بالرعاية المركزة: «ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة إننا بنمثل».