شعبة مواد البناء: أسعار الحديد تراجعت عالمياً ولم تتراجع محلياً

قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 مايو 2021 بالأسواق.

وأشار الزينى فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى تراجع الأسعار العالمية للبليت والصاج أحد أهم مستلزمات الإنتاج لصناعة حديد التسليح، موضحا: أن الأسعار العالمية تراجعت فى حدود الـ30 دولار للطن ولاتزال أسعار الحديد فى السوق المحلى تباع بنفس أسعار الارتفاع السابق، حيث يباع الطن فى حدود الـ14600 و14800 جنيها للمستهلك.

وأفاد الزينى، بأن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو الجارى لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والصاج والخردة ومكورات الحديد التى تعد من أهم الخامات.

ولفت إلى أن الأسعار تتحدد وفقا للبورصات العالمية مع العلم بأن 80% من شركات حديد التسليح تستورد البليت من الخارج، كاشفا عن انتعاشة مرتقبة فى مواد البناء خلال شهر يوليو القادم بعد عودة تراخيص البناء بشكل فعال.

وكشف عن لجوء شركات حديد التسليح اليوم إلى حرق الأسعار والبيع بأسعار تقل عن الأسعار المعلنة من جانب شركات حديد التسليح خوفا تراجع الأسعارالعالمية، مضيفا، «لاتزال هناك شكاوى عديدة من جانب المواطنين لصعوبة الحصول على التراخيص وهو ما أدى إلى إرجاء عدد كبير منهم قرارات البناء لحين استقرار الأوضاع نتيجة للمخاوف من اشتراطات جديدة تكبدهم خسائر مادية وذلك للعقارات القديمة والجديدة».

وتابع: «أن هناك ركود كبير فى مبيعات الأسمنت حيث أن تراجع حجم المبيعات يصل لنحو 5% مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن السوق يشهد حركة تباين بأسعار المصانع المنتجة للأسمنت ما بين 750 إلى 850 جنيها، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت في السوق تتراوح ما بين 750 و 850 جنيها حسب أسعار الشركة المصنعة.