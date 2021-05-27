توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا مع أمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الجمعة الموافق 28 مايو الحالي، حتى الأحد 30 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن طقس السبت والأحد، فأكد الخبراء، أنه تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد السبت والأحد، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.