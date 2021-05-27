رئيس التحرير

محمود مسلم

توقعات طقس 72 ساعة.. حار نهارا مع أمطار على بعض المناطق

كتب:

هبة وهدان
08:27 م | الخميس 27 مايو 2021
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الجمعة الموافق 28 مايو الحالي، حتى الأحد 30 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن طقس السبت والأحد، فأكد الخبراء، أنه تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد السبت والأحد، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 28 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 29 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا الخميس 27-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

بعدما بدأ يتمدد.. كيف يؤثر منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس في مصر؟

حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا الأربعاء 26-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

أخبار الطقس اليوم.. رياح نشطة وشبورة خفيفة على بعض المناطق