مجدي صابر يكشف تفاصيل إحياء أوبرا المنصورة بعد 7 سنوات من تدميرها

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، إنه يتابع تنفيذ خطة وزارة الثقافة لإحياء أوبرا المنصورة، لإعادة إحيائها بعد 7 سنوات من التوقف بسبب تدميرها بعد وقوع التفجير الإرهابي في 2013، على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف مجدي صابر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتابع بدء العمل على إعادة إحياء أوبرا المنصورة من على أرض الواقع، حيث قمت بعمل زيارة للموقع، والشركة المنفذة بدأت العمل بجدية في المشروع، مشيرا: «وخلال سنتين أو سنتين ونصف على أقصى تقدير سينتهي العمل بأوبرا المنصورة، وذلك في حال توفر الاعتمادات المالية»، مؤكدا على أن الدولة لا تتأخر في تخصيص أي اعتمادات مالية لمشروعات الأوبرا، لافتا إلى أننا الأوبرا لديها الميزانية اللازمة لتجهيز المرحلة الأولى، مؤكدا أن الدولة لا تتأخر عن توفير المخصصات المالية لمشروعاتنا، مضيفا: «نحن في فترة ذهبية، فالدولة تساند فيها جميع المشروعات الثقافية».

وتابع: «نحن كدار أوبرا فقد حافظنا على المنحة العمانية التي تم تقديمها من قبل سلطنة عمان لتجديد الأوبرا، وقيمتها نحو 47 مليون جنيه مصري، لافتا إلى أن أوبرا المنصورة إضافة كبيرة جدا لدار الأوبرا المصرية وللدولة بشكل عام، خاصة وأن موقعها مميز جدا، والمنصورة محافظة كبيرة في حالة لمثل هذا المشروع كما أن الأوبرا لها تاريخ».

وذكر: «وحسبما اطلعت عليه من رسومات ستصبح الأوبرا أفضل مما كانت، مع الحفاظ على الهيكل والطرازالمعماري الداخلي، حيث تم الاستعانة بأكبر استشاري في مصر لتنفيذ المشروع»، موضحا أنه من المقرر أن تضم الأوبرا مسرح بصالة بلكون بقاعة جمهور تتسع لنحو 500 فرد أو أكثر.

متى أنشئ مبنى أوبرا المنصورة؟

ويعود تاريخ إنشاء أوبرا المنصورة إلى عام 1869م كأحد الملحقات الخديوية بجانب الاستراحة الخديوية ثم أنشئ فيه مسرحا أفتتح عام 1889 «مسرح المبنى الحالي - مسرح المنصورة القومي» ويتسع المسرح لـ 650 مقعدا، وفي عام 1902، تم إعادة تصميم المبنى على الطراز الإيطالي، ليضم سرايا بلدية المنصورة وتيا ترو وكازينو وصالة بلياردو.

وشهدت أوبرا المنصورة أعمال كثيرين ممن أسسوا التاريخ الفني المصري الحديث، منها إقامة عروض مسرحية، حيث وقف عليه الشيخ سلامة حجازي وعلي الكسار وجورج أبيض ويوسف بك وهبي، وأقامت عليه كوكب الشرق أم كلثوم في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات عدد من الحفلات الغنائية، وقدم عليه الفنان يوسف شعبان مسرحية مطار الحب، وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي يوم 7 مايو 1964.

وفي 24 ديسمبر 2013 وقع انفجار إرهابي ضخم استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية المجاور لمبنى مركز ومدينة المنصورة مخلفا ضحايا بشرية وتدمير أجزاء من مبنى مديرية الأمن وأجزاء كبيرة من مبنى مركز ومدينة المنصورة وأحدث آثارا جسيمة بأوبرا المنصورة.