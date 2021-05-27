ضبط سايس تعدى على سائق بمدينة نصر بسبب عدم دفع مقابل الانتظار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، يتضمن تعدي شخص تجرد من ملابسه العلوية على المواطنين، وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بشارع عباس العقاد - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وهو سايس، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين سابقة تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه لذات الواقعة بتاريخ 24 مايو الجاري، لقيامه بالتعدي على سائق بسبب عدم دفع المجني عليه مقابل انتظار السيارة قيادته، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.