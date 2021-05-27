«الاتصالات»: لدينا 60 خدمة على منصة مصر الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لديها أكثر من 60 خدمة موجودة على منصة مصر الرقمية، وتسعى بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات لزيادتها.

وأضاف طلعت، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «extra news»، أن أهم ما يميز وحدات التحول الرقمي أنها منمطة، أي أنها متشابهة بين كل الوزارات والأجهزة، وبالتالي هذا يسهل عملية التدريب، لأننا نأخذ نفس الوظيفة في مختلف الجهات، ونمدها بالجرعة التدريبية والعلمية التي يستلزمها العمل في هذه الوظيفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كحكومة ذكية مرقمنة، تشاركية لا ورقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب العديد من البرامج والأنظمة التي نشاركها مع باقي أجهزة الدولة، ونتعاون معها لبنائها، من أجل تدريب الزملاء قبل الانتقال إلى العاصمة.

وتابع: «هذا التنميط هو ما سعينا إليه حينما أنشأنا هذه الوحدات، ليتأسس العمل ويكون منظماً ومهيكلاً، حيث نبدأ بكل وظيفة، ونتيح لها جميع التدريبات اللازمة، والاليوم يستطيع المواطن أن يتلقى هذه الخدمات من خلال اتصال تليفوني، أو بالدخول على منصة مصر الرقمية، أو بالتوجه إلى مكاتب البريد».

وأكد وزير الاتصالات، أن كل هذا سينعكس على المواطن بقدرة أفضل، وكفاءة أكبر للحكومة، على أن تقدم الخدمات اللازمة للمواطن، لافتًا إلى أن أول نتاج لهذا هي الخدمات الموجودة على منصة مصر الرقمية.