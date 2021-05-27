قبل انتهاء المهلة بأيام.. آخر فرصة لسداد القسط الأول لشقق الإسكان الاجتماعي

حذر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن وحدات «الإعلان الرابع عشر»، ووحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والمقبولين بالتظلم، من التأخر عن موعد سداد القسط الأول من الأقساط الربع سنوية للشقق.

وأعلن الصندوق آخر موعد لسداد قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، لشقق «الإعلان الرابع عشر»، ووحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نهاية مايو الجاري.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتعرض العميل المتخلف عن سداد قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، في الموعد المحدد لها، لغرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وتبلغ قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، لشقق الإعلان الرابع عشر 2600 جنيه.

ويعد الإعلان الـ14، أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بالمدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتختلف الأقساط ربع السنوية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، وبالتالي تختلف الأقساط من الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتمثل نظام سداد الوحدات السكنية، والمنصوص عليه بكراسة الشروط، يُسدد 12 قسطًا ربع سنوي كل 3 أشهر.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمن يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، عليه الاتصال بالأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: «5999 – 5777 – 1188» من أي تليفون محمول، ورقم «090071117» من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

ويذكر أن تسليم الوحدات السكنية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.