آخر موعد لسداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ14.. خلال أيام

«آخر موعد لسداد القسط الأول لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي».. تعد من أكثر الكلمات بحثا على موقع البحث العالمى جوجل خاصة خلال هذه الأيام، حيث يتساءل عدد من المواطنين المقبولين بالتظلم لشقق الإعلان الـ14، عن آخر موعد سداد القسط الأول من الدفعات ربع السنوية للشقق.

ويعد الإعلان الـ14، أحد الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بالمدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وجاءت الإجابة وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ آخر موعد لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المستحقة، للمواطنين المقبولين بالتظلم، نهاية شهر مايو الحالي.

قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية

ولفت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الرسائل النصية التي أرسلها لحاجزى شقق «سكن لكل المصريين 1»، والمُنطبقة عليهم الشروط، إلى ضرورة الالتزام بسداد القسط الأول من الأقساط السنوية، خلال الفترة المحددة من قبل الصندوق.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنّه عقب انتهاء الموعد المحدد لسداد القسط الأول، سيفرض الصندوق غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة، عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، وتبلغ قيمة القسط الأول من الأقساط الربع سنوية، لشقق الإعلان الرابع عشر 2600 جنيه.

وتختلف الأقساط الربع سنوية الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي، باختلاف المشروع السكني، ومساحة الوحدات السكنية المطروحة داخله، وبالتالي تختلف الأقساط من الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار، عليه الاتصال بالأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: «5999 – 5777 – 1188» من أي تليفون محمول، ورقم «090071117» من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.