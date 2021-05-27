حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة.. «العظمى تصل لـ42»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا، ودرجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات مصر، الجمعة الموافق 28 مايو الجاري، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أثناء النهار.

حالة الطقس غدا أثناء الليل ودرجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا على البلاد

وتوقع الخبراء، انتشار الشبورة المائية الخفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة، من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة.

ولفتت الأرصاد لوجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: 34 22

الإسكندرية: 27 19

وادي النطرون: 34 22

طنطا: 34 22

شبين الكوم: 34 22

دمنهور: 35 22

بلطيم: 27 22

مطروح: 27 18

السلوم: 25 19

سيوة: 37 19

بورسعيد: 29 22

دمياط: 28 21

الزقازيق: 36 22

المنصورة: 34 22

الإسماعيلية: 36 19

السويس: 36 20

العريش: 31 19

رفح: 31 20

رأس سدر: 36 21

نخل: 34 17

نويبع: 36 26

طابا: 35 22

كاترين: 31 20

الطور: 34 23

شرم الشيخ: 36 28

الغردقة: 37 25

مرسى علم: 37 26

الفيوم: 36 22

بني سويف: 37 22

المنيا: 37 22

أسيوط: 38 22

سوهاج: 39 23

قنا: 41 23

الأقصر: 42 24

أسوان: 42 24

إدفو: 42 25

أبو سمبل: 40 22

الوادي الجديد: 40 23

شلاتين: 38 26

أبورماد: 37 26

حلايب: 35 27

رأس حدربة: 34 27