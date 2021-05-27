موقع تسجيل لقاح كورونا في محافظة القليوبية بادر بالتسجيل الآن

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة، حيث ناشدت مديرية الصحة والسكان المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، من خلال الخط الساخن، أو موقع تسجيل وزارة الصحة على الإنترنت.

«الوطن» تستعرض طريقة وخطوات التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت، لحصول كل الفئات على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة من هنـــا.

خطوات تسجيل البيانات للحصول علي لقاح كورونا بالقليوبية

الخطوة الأولى

تسجيل بيانات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا ، تمهيداً لتحديد موعد الحصول عليه، أو توجيه المواطنين الحاصلين على الموعد إلى المكان المحدد مباشرةً.

الخطوة الثانية

استكمال البيانات لدى مسئولي تسجيل البيانات بمكاتب تقديم الخدمة.

الخطوة الثالثة

استقبال إحدى الممرضات للملف وتوجيه المواطنين إلى غرفة «الموافقة المستنيرة» لشرح كافة المعلومات حول اللقاح.

الخطوة الرابعة

استقبال الطبيب لمتلقي اللقاح وسؤاله حول كافة الأمراض المزمنة، التي يعاني منها وتاريخه المرضي.

الخطوة الخامسة

قياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة للتأكد من جاهزية الحالة للحقن باللقاح.

الخطوة السادسة

حقن المستفيد باللقاح، ثم توجيهه للانتظار في الأماكن المخصصة لحين فحص الطبيب له مرة أخرى بعد فترة.

الخطوة السابعة

منح المستفيد كارت المتابعة مدون به تاريخ الجرعة الثانية، وأرقام التواصل حال ظهور أي أعراض بعد حقنه باللقاح.

أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا بمحافظة القليوبية

وخصصت محافظة القليوبية 9 مراكز لتسجيل واستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا المستجد في مختلف أنحاء المحافظة، وناشدت المواطنين بسرعة تلقي اللقاح، وتسهيلاً عليهم لتغطي كافة أنحاء المحافظة، جاءت خريطة المراكز كالتالي:

- مستشفى كفر شكر المركزي.

- مركز طب الأسرة بقرية سنديون مركز قليوب على الطريق الزراعي.

- مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

- مستشفى رمد بنها.

- بنك الدم الإقليمي بقرية اسنيت مركز كفر شكر.

- الوحدة الصحية بقرية الاحراز مركز شبين القناطر.

- الوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور.

- مركز طبي قرية سندبيس مركز القناطر الخيرية.

- الوحدة الصحية بقرية مشتهر مركز طوخ.

صحة القليوبية تناشد المواطنين التسجيل وتلقي لقاح كورونا

وناشدت مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، المواطنين سرعة التسجيل في مبادرة الحصول على لقاح كورونا، سواء عن طريق الدخول على موقع الوزارة لتسجيل لقاح كورونا أو مراكز الشباب بالمحافظة، أو مبادرة المجلس القومي للمرأة.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المراكز تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقي اللقاح، مشيراً إلى استعداد كل مستشفيات المحافظة العام والجامعي والتأمين الصحي لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

فرق متحركة لتطعيم غير القادرين والعاملين بدور العبادة

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة ورفع المناعة المجتمعية.