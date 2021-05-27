عروض مصر للطيران قبل انتهاء مبادرة تنشيط السياحة في 31 مايو

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عروض مبادرة تنشيط السياحة الداخلية من شركة مصر للطيران، والتي تم مدها من قبل وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار حتى 31 مايو الجاري بدلًا من منتصف الشهر الحالي، وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية.

ووفقا لمصر للطيران، فإن هناك عدد من الرحلات الداخلية لا زالت تتمتع بعروض المبادرة ومنها الرحلات المتجهة للأقصر، أسوان، مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، وتستعرض «الوطن» تفاصيلها في التقرير التالي:

- تحلق جميع الرحلات مع الكرنك على خطوط مصر للطيران المنتظمة من 15 يناير (4 أيام / 3 ليال) وصالحة حتى 31 مايو.

- أسعار رحلات الأقصر تبدأ من 3150 جنيه 5 نجوم بالإفطار.

- أسعار رحلات أسوان تبدأ من 4700 جنيه 5 نجوم بالإفطار.

- أسعار رحلات نايل كروز تبدأ من 4200 جنيه 5 نجوم إقامة كاملة (بدون مشروبات) + المزارات السياحية.

- أسعار رحلات مرسى علم تبدأ من 4100 جنيه 5 نجوم إقامة شاملة (إفطار/غداء/عشاء + المشروبات).

- أسعار رحلات شرم الشيخ تبدأ من 3350 جنيه 5 نجوم إقامة شاملة (إفطار/غداء/عشاء + المشروبات).

- أسعار رحلات الغردقة تبدأ من 3120 جنيه 4 نجوم إقامة شاملة (إفطار/غداء/عشاء + المشروبات).

- تطبق هذه الرحلات جميع الضوابط الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، كما أنها تحرص على الالتزام بالطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، في شهر يناير الماضي، وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2020 وتم مدها مرة أخرى إلى 15 مايو، ثم تم مدها مؤخرا حتى 31 مايو الجاري، ويأتى هذا القرار فى إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.