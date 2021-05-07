«تنشيط السياحة» تناقش زيادة عدد الرحلات البلغارية الوافدة إلى شرم الشيخ

تستعد مدينة شم الشيخ لاستقبال السائحين من مختلف جنسيات العالم، من خلال السعي المستمر لتنوع السوق السياحية.

واستقبل اللواء عبدالفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عددًا من ممثلي وكالات السياحة والسفر البلغارية، وأعضاء غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب سيناء، برئاسة طارق عبدالمنعم، رئيس فرع غرفة شركات السياحة والسفر المصرية بجنوب سيناء، وإسلام نبيل، مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بجنوب سيناء، لمناقشة زيادة عدد الرحلات البلغارية الوافدة إلى شرم الشيخ.

رغبة ممثلي وكالات السياحة والسفر البلغارية في زيادة عدد الرحلات السياحية

وقال إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن الاجتماع تناول المحاور الرئيسية لزيادة عدد الرحلات الشارتر القادمة إلى شرم الشيخ، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ممثلي وكالات السياحة والسفر البلغارية، لديهم الرغبة في زيادة عدد هذه الرحلات لكون مدينة شرم الشيخ واجهه سياحية جديدة لهم.

وأكد مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة في تصريح له اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على خطة مستقبلية لدعم زيادة عدد الرحلات الشارتر إلى شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة.

استمرار رحلات الطيران الشارتر من بلغاريا القادمة إلى شرم الشيخ

وأشار مدير مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة، إلى أن محافظة جنوب سيناء بدأت تستقبل رحلات الطيران الشارتر من بلغاريا «صوفيا» القادمة إلى شرم الشيخ، منذ نهاية شهر أبريل الماضي، ومن المقرر أن تستمر خلال شهر مايو الحالي.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة الروسية، وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا أمنيًا، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، وجميع القيادات الأمنية بجنوب سيناء، ومدير مطار شرم الشيخ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال السياحة الروسية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مستعدة تمامًا، وترحب بالسائحين الروس، وجرى تطعيم أكثر من 95 % من العاملين في مجال السياحة بشرم الشيخ، وجار تطعيم العاملين في البازارات والأسواق وكل المتعاملين مع السائحين، والعاملين بالمراكب واللنشات السياحية، وجار بحث تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية لتأمين السائحين داخل المدينة، وخلال التنقل من شرم الشيخ إلى المدن والمقاصد السياحية بالمدن الأخرى.

وشدد المحافظ على رفع جاهزية الفنادق والمنشآت السياحية، وإعادة تدريب العمالة بها، في إطار الاستعدادات الخاصة بعودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.