قبل زيدان.. رحيل 3 مدربين عن أنديتهم يهز عرش الكرة الأوروبية

رحل الفرنسي زين الدين زيدان رسمياً، عن القيادة الفنية لنادي ريال مدريد، بعد موسم من عودته لصفوف الفريق الإسباني، بأوامر من فلورنتينو بيريز، لكنه لم ينجح في الفوز بأي لقب، ليخرج الفريق بموسم صفري أوروبيا ومحليا، لأول مرة منذ 11 موسم.

وحل ريال مدريد ثانيا في الدوري الإسباني متخلفا عن أتليتكو مدريد بطل المسابقة بفارق نقطتين، بينما ودع كأس إسبانيا في دور الـ64 أمام كورنيلا الكتالوني بعد الخسارة بهدف نظيف، بينما خرج دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة بـ3 أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من تشيلسي اللندني.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن «زيزو» قرر أن يرحل عن النادي الملكي، والتخلي عن القيادة الفنية لمشروع الملكي في الموسم الجديد، بعدما تلقى تهديداً من فلورنتينو بيريز رئيس اللوس بلانكوس،أن ينهي مهمته، إذا لم ينجح في تجاوز دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما رفضه وقرر أن ينهي مهمته قبل بداية الموسم.

ولم يكن زيدان أول مدرب يعلن الرحيل عن ناديه في الفترة الأخيرة، إذ سبقه 3 مدربين في الفترة الأخيرة، وهم هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، وكريستوف جالتير المدير الفني لفريق ليل المتوج بالدوري الفرنسي مؤخرا، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان المتوج بالدوري الإيطالي أيضًا.

هانز فليك

غادر هانز فليك، بايرن ميونيخ، إذ صرح عقب فوز الفريق البافاري على بايرن ميونيخ 3-2 على فولفسبورج ضمن منافسات الدوري الألماني، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن بطل الدوري الألماني وبطل دوري أبطال أوروبا.

وأعلن لشبكة سكاي ألمانيا: «أبلغت الفريق اليوم أنني أبلغت النادي خلال الأسبوع الذي عقب مباراة باريس سان جيرمان أنني أرغب في إنهاء عقدي في نهاية الموسم، والمستقبل غير واضح على الإطلاق، لم تكن هناك مناقشات مع النادي حول التجديد، من الواضح أن مهمة تولي منتخب ألمانيا هو خيار يجب على كل مدرب التفكير فيه، قررت اتخاذ هذه الخطوة والرحيل عن الفريق البافاري».

بعدها أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أول أمس الثلاثاء، توقيع هانز فليك، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ، عقدا لقيادة منتخب ألمانيا، خلفا ليواكيم لوف، على أن تبدأ مهمة مدرب الفريق البافاري السابق بعد انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة «يورو 2020»، وفقا لما ذكره بيان الاتحاد الألماني.

أنطونيو كونتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رحيل مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بشكل رسمي، بعد فسخ العقد بالتراضي مع إدارة النيراتزوري.

هذا القرار جاء ذلك بعد التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى أن إدارة نادي إنتر ميلان تنوي بيع لاعبين من الفريق تبلغ قيمتهم 90 مليون يورو، بالإضافة الى تخفيض الراوتب بنسبة 15%، وهو الأمر الذي يرفضه أنطونيو كونتي بشكل قاطع، وبخاصة أنهى يرغب في تدعيم فريقه بالموسم الجديد على أفضل نحو ممكن من المنافسة في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق إنجاز جديد يليق ببطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو».

أما إنتر ميلان فقد أصدر بيانا رسميا وجه الشكر فيه لمديره الفني السابق، وذلك عبر موقعه الرسمي: «يود نادي إنتر ميلان بأكمله أن يشكر أنطونيو كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به، والذي تم تتويجه بلقب السكوديتو التاسع عشر في تاريخ النادي، وسيبقى أنطونيو كونتي جزء لا يتجزء إلى الأبد من تاريخ إنتر ميلان».

كريستوف جالتير

أعلن المدرب كريستوف جالتير المدير الفني لفريق ليل، المتوج بلقب الدوري الفرنسي قرر الرحيل عن قيادة الفريق، بعدما أبلغ رئيس النادي بقراره الأخير، حيث صرح في حوار لصحيفة «ليكيب» الفرنسية أنه لن يكمل عامه الأخير في العقد.

ونجح ليل في الظفر بأول لقب له منذ 10 سنوات، بعدما فاز ببطولة الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في تاريخه، لينهي بذلك احتكار فريق باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي في آخر 9 مواسم، باستثناء حصول موناكو على البطولة في موسم 2016-2017.