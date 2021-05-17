يوسف زيدان عن القضية الفلسطينية: تحتاج جهودا مخلصة من كل أطراف النزاع

قال الدكتور يوسف زيدان، إن الصراع العربي الإسرائيلي، لن يحل إلا بالجهود المخلصة والنوايا الصادقة من جميع أطراف النزاع جميعها وبلا استثناء، مشيرا إلى أن استغلال هذا الصراع من قبل المنتفعين وأصحاب الصوت العالي لن يخدم إلا تجار الحروب ومقاولي الموت.

وأضاف «زيدان» عبر حسابه على «فيسبوك»: المشكلة الفلسطينية/ الإسرائيلية، أو بتعبير أدق: المعضلة المعقّدة.. يحتاج حلُّها جهودًا مخلصة ونوايا صادقة من أطراف النزاع، جميعهم وبلا استثناء. أما الجعجعة الرقيعة والقعقة الفارغة والمتاجرة بآلام الأبرياء، فهي أمور جرَّبناها طويلا ولم نجد لها جدوى، إلا تحقيق مكاسب شخصية لتجار الحرب ومقاولي الموت المجاني، واعلموا أن محترفي الصراخ والصوت العالي، هم دومًا الحقراء الذين وصفهم الشاعر الفلسطيني البديع، محمود درويش.. حين قال: قصبٌ هياكلنا وعروشُنا قصبُ.. في كل مئذنةٍ حاوٍ ومغتصب يدعو لأندلسٍ إن حوصرت حلبُ.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات الدكتور يوسف زيدان أمس في حواره لـ«الوطن» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حيث دعا «زيدان» إلى تدويل مدينة القدس لتكون لجميع الأديان الإبراهيمية وحتى الوثنية الرومانية، وألا تكون المدينة لفصيل واحد دون غيره، على أن تتولى إدارتها الأمم المتحدة أو يقوم عليها أطراف النزاع لبقاء وحدة المدينة التاريخية، ولكي تكون نموذجا شاهدا على تراكم الثقافات والحضارات الإنسانية. ودعا في الحوار إلى أن تتبنى مصر هذه الطروح، التي من بينها تخصيص جزء من باحة المسجد الأقصى لإقامة المعبد اليهودي المندثر.

آخر أخبار العدوان الإسرائيلي:

وأفادت مصادر إعلام عربية أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 212 شخصا بينهم 61 طفلا و36 امرأة، فضلا عن إصابة 1400 فلسطيني بينهم 400 طفل منذ بدء العملية العسكرية على غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات على قطاع غزة منذ السابع من مايو الجاري.