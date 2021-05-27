استجابة لـ«الوطن».. تخصيص إسعاف وجرعة كيماوي لطفل الإسماعيلية

أكد عبد الحميد علي، والد الطفل «إبراهيم»، ابن مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أنه تلقى اتصالاً من مكتب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص حالة ابنه الذي يعاني الإصابة بمرض السرطان، وعدم توافر جلسات العلاج الكيماوي اللازمة له.

وقال والد الطفل المصاب بالسرطان في العمود الفقري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجلس الوزراء حدد له السبت المقبل أول جلسة كيماوي، يحصل عليها الطفل بمعهد الأورام.

سيارة إسعاف مجهزة

وأضاف الأب أن مجلس الوزراء وعده بتوفير سيارة إسعاف لنقل طفله من منزله بمدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، إلى معهد الأورام بالقاهرة، واجراء الفحوصات اللازمة، والحصول على جرعة الكيماوي، والعودة للمنزل مرة أخرى.

وتابع بقوله: «كنت باخد عربية مخصوص كل مرة عشان ابني بيتعب مني، كانت بتاخد ما بين 700 و1000 جنيه في كل مشوار، وأصبحت غير قادر على المصاريف بعد ما بعت كل شيء».

شكر للرئيس ومجلس الوزراء

ووجه «عبد الحميد علي» والد الطفل «إبراهيم» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة الاستجابة لحالة طفله.

وقال: «أنا بأشكرهم من قلبي والله، وربنا العالم بأدعي لهم بأيه بعد ما أنقذوا ابني اللي هو ابنهم بردو، وربنا يكتب لهم الخير والسلامة دايماً، ويجعلهم ضهر للبسطاء دائماً».

معاناة الطفل والأب

ونشرت «الوطن» تقريراً أمس الأربعاء، حمل عنوان استغاثة أب طفله مريض بالسرطان في الإسماعيلية: «ابني بيموت» شكا فيه والد الطفل من عدم توافر جرعات الكيماوي بعد إجراء جراحة استئصال لورم سرطاني على العمود الفقري لطفله في أحد المستشفيات، مضطراً لبيع كل ما يملك من أجل إنقاذه.

وقال والد الطفل للوطن: «بعت كل حاجة، وتوجهت إلى مستشفى 57357، لكن كانت المفاجأة أنهم رفضوا استقبال الطفل، بحجة أنه كان لابد من استقبال الحالة قبل إجراء أي جراحات لها، وعليه توجهت إلى معهد الأورام بالقصر العيني».

وأشار والد الطفل إلى أنه ينتقل في كل مرة بسيارة خاصة، لمحاولة التخفيف عن الطفل، إلا أنه يعود أكثر تعباً، بسبب ابتعاد المستشفى أكثر من 150 كيلومتراً عن الإسماعيلية، متابعاً «أنا تعبت جداً، وابني تعب، وعايز حد ينقذني، أناشد الأب عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ينقذ ابني، أناشد السيدة وزيرة الصحة تتدخل وتنفذ ابني، قبل ما يضيع مني».