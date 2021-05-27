لماذا وضع سمير غانم في مستشفى مختلف عن زوجته دلال عبد العزيز؟

بعد إصابة سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، بفيروس كورونا، قررت الأسرة نقل كل منهما لمستشفى مختلفة، بناء على نصيحة طبية.

وقالت مصادر طبية، إن الفنان سمير غانم، وضع في مستشفى خاص بالمهندسين، كونه متخصص أكثر في أمراض الكلى، بينما وضعت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في مستشفى خاصة أخرى في منطقة مصر الجديدة، لأنها كانت مصابة بكورونا فقط، موضحة أن سمير غانم كان يعاني من أمراض في الكلى، بجانب إصابته بفيروس كورونا، وأنه كان هناك تخوف من البداية من تأثير الفيروس على الكلى، فنصحه الأطباء بدخول المستشفى الذي توفى به، لتخصصه في علاج أمراض الكلى، بينما نصح الأطباء الفنان دلال عبد العزيز بدخول المستشفى الذي تعالج به الآن، من إصابتها بفيروس كورونا.

أسباب وفاة الفنان سمير غانم

وقالت مصادر طبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان سمير غانم، تأثرت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لفشل كلوي أدى لوفاته، في حين قال شقيقه اللواء حسام غانم، خلال مراسم دفن الفنان الراحل، إن شقيقه حدثت له مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا، أدت لإصابته بمرض الفطر الأسود، الذي ينتج عن الاستخدام الزائد لأدوية بروتوكول كورونا.

وأوضحت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني حاليا من ضيق في التنفس، أو بصورة أدق التهاب رئوي حاد، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستحجد، مشيرة إلى أنها ترفض إجراء مسحة جديدة لمعرفة استمرارية إصابتها بالفيروس من عدمه منذ آخر مسحة لها قبل ما يقرب من أسبوعين.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وأوضح المصدر الطبي، أن سلبية المسحة من إيجابيتها ليست العامل المهم الآن، في تحسن صحتها، موضحًا أن الأطباء يعملون على تحسين حالة الرئة كونها تضررت بشدة بسبب الإصابة بالفيروس، وأنها موضوعة على بعض الأجهزة، التي لا ترتق لأجهزة التنفس الصناعي، لمساعدتها في التنفس بصورة طبيعية.

وعلمت «الوطن»، أن أسرتها مازالت تخفي عنها حتى الآن، خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، حرصا على صحتها، وطلبت من الأطباء والأطقم الطبية عدم التحدث معها في هذا الأمر مطلقا، إلى جانب منع التليفونات والوسائل الإعلامية عنها حرصا على عدم إبلاغها بالخبر.