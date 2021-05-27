تطورات الحالة الصحية للفنان علي الحجار وزوجته بعد الإصابة بكورونا

ما زال الفنان الكبير علي الحجار وزوجته السيدة هدى طلعت، مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي أصيبا به منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأكد الفنان أحمد الحجار شقيق الفنان على الحجار، في تصريحات إلى «الوطن»، أن الحالة الصحية لعلي وزوجته تحسنت بشكل كبير عما سبق وأصبحت صحتهما جيدة مقارنة بما حدث لهم في الأيام الأولى وفي طريقهما للشفاء.

كان علي الحجار قد طرح أغنية «اشتقنالك» في شهر رمضان، ووصلت المشاهدات فيها إلى 6 آلاف مشاهدة منذ طرحها على موقع «يوتيوب».

والأغنية من كلمات الفنان صلاح عبد الله، ولحن أحمد الحجار، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، وتقول كلماتها، «اشتقنالك اشتقنالك، اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك».

وتعد الأغنية أول أعمال علي الحجار مع الفنان الكبير وصديقه صلاح عبدالله، وشقيقه أحمد الحجار.

و«اشتقنالك» أغنية دينية خاصة بشهر رمضان الكريم، وتم تصويرها في استوديو علي الحجار بمنزله، ويشارك بها عدد كبير من الأطفال الذين يؤدون دور الكورال.

وتعد الأغنية أول الأعمال التي تجمع علي الحجار بشقيقه أحمد الحجار بعد سنوات من الغياب، والمقرر أن تُطرح كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر حفلات الفنان علي الحجار التي أحياها قبل انطلاق شهر رمضان الكريم كانت في عيد الحب بدار الأوبرا المصرية، وقدم فيها عددًا كبيرًا من أغنياته، منها (ما تمنعوش الصادقين، وعلى قد ما حبينا، وفي هويد الليل، والحب له صوت، وبنت وولد، وعصفور الحب، وإنتي طلعتيلي منين، ومتصدقيش، وزي الهوا، وانكسر جوانا شيء، ومسألة مبدأ، ولو تعرفي، وأسيبك ليه» التي شاركه في أدائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخي، وخلال الحفل بكى علي الحجار على نغمات أغنية و«بوابة الحلواني».