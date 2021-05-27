محمد غانم: استخدام الفلاح لمنظومة الري الحديث يزيد الإنتاجية بـ40%

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن منظومة الري الحديث هي إحدى المنظومات شديدة الأهمية التي تسعى الدولة للتوسع في استخدامها بين المزراعين، نظرا لدورها الكبير والمهم في ترشيد استخدام المياه، حيث إن مصر تعاني من شح مائي واضح، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة على نطاق واسع بين المزارعين، إلى جانب ترشيد استهلاكنا المائي.

وأضاف «غانم»، في مدخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المنظومة تنعكس بعائد مالي مهم على الفلاح، ويزيد من إنتاج المحصول بحوالي 30% أو 40%، كما أنه يقلل من تكلفة المحصول حيث إنه يستهلك 40% فقط من الأسمدة التي يستهلكها المحصول العادي، إضافة إلى استخدام عمالة أقل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الأنظمة ليست مكلفة والدولة تقدم تيسيرات للفلاحين من خلال الحصول على قروض ميسرة، لعمل شبكة الري الحديث، ويُسدد القرض على عدة سنوات، والفلاح يكسب ماديا من المنظومة أكثر مما سيدفعه في المنظومة.

في سياق منفصل، عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات والاستعداد لموسم الفيضان.

وشدد عبدالعاطي، خلال الاجتماع على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أحسن أداء وكفاءة لسير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية الاحتياجات المائية للقطاعات كافة، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، ومتابعة جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية والمحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين.