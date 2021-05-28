السجن 15 عاما.. القصة الكاملة لكهربائي اغتصب طفلته لمدة عام في قنا

بعد أقل من 7 أشهر من كشف الواقعة، أسدلت محكمة جنايات قنا الستار عن القضية المثير للدجل بقيام كهربائي بالتعدي على ابنته الطفلة البالغة من العمر 15 عامًا، جنسيا لمدة عام داخل وحدة سكنية في عمارة مهجورة في منطقة المساكن شرق مدينة قنا، بالحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15سنة، لتغلق هذه القضية التي أثارت غضب المجتمع القنائي ومدي التفكك الأسرى التي يؤثر على الأطفال الذين يكونون عادة هم الضحايا لهذه المشكلات.

الحكم

الحكم صدر في محكمة جنيات قنا، في جلسة الخميس، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لكهربائي تعدي جنسيا على ابنته البالغة من العمر 15 عاما.

البداية

بدأت القصة وكشف ملابساتها، في نهاية أكتوبر من عام 2020م، عندما تلقى خط نجدة الطفل بلاغاً من سيدة يفيد وجود طفلة عمرها 14 سنة، مقيمة بمركز قنا، اعتاد والدها اغتصابها ومعاشرتها لمدة عام كامل بعد أن تركتها أمها وحيدة بوحدة سكنية في منطقة المساكن معه، وسافرت إلى محافظة القاهرة مع أسرتها.

تعامل مكتب حماية الطفل، بناء على البلاغ بالتنسيق مع فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعثر على الطفلة في حالة صعبة، وتم إعداد تقرير حول الواقعة، وتم تسليمه للنيابة العامة التي أمرت بضبط والدها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.

القبض على مغتصب طفلته

وبناء على قرار النيابة العامة تحركت قوة من مباحث بندر قنا، وألقت القبض على المتهم الذي تبين أنه يعمل كهربائياً، مقيم منطقة الشئون بمدينة قنا، ومتهم باغتصاب ابنته، البالغة من العمر 14 عاماً في وقتها، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة.

وكشفت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم يدعى «م. ج.»، 44 سنة، كهربائي، مقيم بمنطقة «الشئون»، قام بالاعتداء الجنسى على طفلته، البالغة من العمر 14 سنوات، على مدار عام، كما تبين أن المتهم انفصل عن زوجته، منذ ما يقرب من 9 سنوات، وسافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها المجني عليها وشقيقها، الذي توفي منذ سنوات، كما تبين أن الأب كان يعاشر ابنته في غرفتها معاشرة الأزواج بتجريدها من ملابسها وكان ذلك رغمًا عنها وبالقوة والإكراه.

النيابة العامة تستدعي والدة الطفلة من القاهرة للتحقيق

وأودعت حماية الطفل، الطفلة المغتصبة من والدها في دور رعاية، بعد عرضها على الطب الشرعي، الذي أثبت جريمة الأب، وبعدها تم تسليم الطفلة إلى والدتها التي قدمت من القاهرة بناء قرار من النيابة لسؤالها حول سلوك زوجها.

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا برقم 71 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن المشدد 15 عاما علي المتهم، في الجلسة الأخيرة.