تحقيقات مذبحة بنها.. التصريح بدفن الأب وطفليه وإخلاء سبيل الأم

قرر عبدالله علي، مدير نيابة بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل والدة الطفلين اللذين عثر عليهما مخنوقين مع والدهما، بقرية «ساحل دجوى»، بدائرة مركز بنها، وكذلك اثنين من شهود العيان، بعد سماع أقوالهم عن الواقعة وملابساتها، كما صرحت النيابة بدفن جثث المجني عليهم، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وأعلنت أسرة المجني عليهم دفن جثامين الأب وطفليه، عقب صلاة المغرب مساء اليوم الخميس، بمقابر ساحل دجوى، مع الاقتصار على تشييع الجنازة، وعدم إقامة عزاء، وجرت المراسم في هدوء شديد، وسط تواجد أمني منعاً لأي تداعيات.

وأفادت والدة الطفلين، خلال التحقيقات، بأن المنزل الذي تم العثور على المجني عليهم أمامه لا يقيمون فيه، بل بجانب أرض زراعية بعيدة عن الكتلة السكنية، وأنهم يأتون للجلوس به، ثم يعودون لمسكنهم في قرية «طحلة».

وأكد الشهود أن الأب كان دائم الشجار والخلاف مع زوجته أم الطفلين المتوفيين، وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بفترة، وكان أولادها يزورونها يومياً للاطمئنان عليها، كما تبين لرجال المباحث الجنائية من خلال الفحص والتحري، أن الأم تركت منزل الزوجية منذ 6 أشهر بسبب خلافات مع زوجها، وتعيش مع والدها، وأن الطفلين كانا يأتيان إليها يومياً، وأنها لم تعلم شيئاً عن الجريمة، ولم تعرفها إلا من أهالي البلدة، الذين أبلغوا رجال الشرطة بالواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخرالدين العربي، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بالعثور على 3 جثث لأب وطفليه، مخنوقين أمام منزلهم الريفي في قرية ساحل دجوى، بدائرة مركز بنها.

وتبين من التحريات أن الأب يدعى «حازم رمضان»، وطفليه «حسام» 10 سنوات، و«سما» 12 سنة، وأن الأسرة لا تقيم بشكل دائم في القرية، وإنما يقيمون في منزل مؤجر بقرية «طحلة»، التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث مسقط رأس الأم، فيما أشار عدد من الأهالي إلى أن المجني عليه في حاله، وأنهم فوجئوا به يعود إلى القرية بصحبة طفليه بعد العشاء، ليلة أمس، حيث كان لا يأتي كثيراً إلى منزله الريفي بالقرية.

جرى نقل الجثث للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.