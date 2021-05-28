استشاري باطنة يوضح وضع كورونا في روسيا وحقيقة تحوره

كشف الدكتور أحمد سعد، استشاري الأمراض الباطنية بروسيا الاتحادية، أن هناك سلالة متحورة لفيروس كورونا في روسيا، لافتا إلى أنه لا توجد أي معالم واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عامة من الفيروسات المتحورة العادية، وأنه تحور قبل تسميته بالسلالات الهندية والبريطانية وجنوب أفريقيا، منوها إلى أن التحورات التي حدثت لم تكن بالفيروس كليا، ولكن كانت في سرعة الانتشار ولم يصبح التصنيف حاليا كما كان من قبل، مشيرا إلى أن التحور الذي حدث كان تغيرا في النتؤات الشوكية وزادت أعدادها فأدت إلى زيادة نسبة سرعته وانتشاره، ولكن الفيروس كما هو.

«سعد»: لم يتم تحديد الاختلافات والتحورات واردة والوضع في روسيا مطمئن

وأضاف استشاري الباطنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحور الجديد في فيروس كورونا لم تصدر أي نشرات رسمية بشأنه من قبل الجهات المعنية في دورة روسيا الاتحادية، موضحا أن ماتم الإعلان عنه تصريحات صادرة تحت الدراسة، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد الاختلافات والتحورات واردة، مؤكدا أن الوضع في روسيا مطمئن والأعداد قليلة في المستشفيات وهناك إقبال من المواطنين على اللقاح ولايوجد أي قلق بشأن الطفرة حتى الآن.

«وجيدة»:يجب الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض

وفي السياق ذاته، ناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة وجيدة أنور، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، وتطبيق التباعد الاجتماعي خاصة أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة والمخالفة للتعليمات للسيطرة على تفشي الفيروس.