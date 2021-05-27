ما هي الفترة الآمنة للحمل بعد تلقي لقاح كورونا؟.. مستشار وزير الصحة تجيب

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، إنه خلال فترة الأبحاث الإكلينيكية على لقاح فيروس كورونا، كان من بين الشروط هو حدوث الحمل بعد ثلاثة أشهر، وحاليا بعد تطعيم ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم، لا ينبغي القلق كثيرا من مسألة موانع التطعيم.

وأضافت «عاصم»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أنه بالنسبة للسيدات المرضعات، فمن الناحية النظرية اللقاح آمن، ولكنها لا تستطيع التصريح رسميا بذلك، إلا بعد صدور تصريح رسمي من جهة رسمية علمية.

وتابعت مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن أعراض تلقي اللقاح، مثل الوجع مكان الحقن، والحرارة، ولم نتلق أي بلاغات عن حدوث جلطات بعد التلقيح بأسترازينكا، لافتة إلى أن النسبة التي تم الحديث عنها عالميا بسيطة جدا جدا، موضحة أن الفئة التي بدأ التطعيم بها هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بجلطات بشكل طبيعي، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعن المصريين في الخارج الذين حصلوا على الجرعة الأولى، ويرغبون في الحصول على الجرعة الثانية، قالت: إنه سيكون لهم وضع خاص، ولكن طريقة التوثيق مهمة جدا من الناحية الرسمية.

من جانبه؛ علق أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، في نفس اللقاء، قائلا: «الشخص يسجل عادي جدا، ويبلغ الكول سنتر بموعد الجرعة الثانية والكول سنتر هو اللي بيظبط هذا الأمر».

وضع وباء كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188567 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.