مستشارة وزيرة التضامن: «بر أمان» تستهدف 42 ألف صياد على 4 مراحل

أعلنت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة «بر أمان» تستهدف 42 ألف صياد، يعملون في 9 بحيرات داخلية، وتوفر المبادرة بدل واقية وشباك، وسيتم التوزيع على 4 مراحل، مشيرةً إلى أنه تم اليوم إطلاق المبادرة الأولى في محافظة الفيوم في بحيرة وادي الريان، مع تنفيذ الدولة باقي المراحل خلال الشهور المقبلة، ولن يتم التركيز حالياً مع الصيادين الذي يعلمون في البحر المتوسط والأحمر.

وأضافت «صابرين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News »، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى تستهدف 4 بحيرات حيث ستكون بحيرات الريان 1 و 2 وبحيرة إدفو والمنزلة المستهدفين .

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل بحيرة البرلس والساحة، أما الثالثة فستغطى المحافظات التي يمر فيها نهر النيل، وستغطي المرحلة الرابعة كل من بحيرة ناصر والبردويل، مشيرة إلى المبادرة ممولة من صندوق تحيا مصر بإجمالي 50 مليون جنيه، مبينة أن المبادرة تستهدف صغار الصيادين.

وأشارت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن ستعمل على التأمين علي الصيادين من خلال دفع 9% من التأمين بينما ستتحمل الدولة حصة صاحب العمل 12% من أجل رفع مستوى معيشة الصيادين، مؤكدة أن الدولة ستعمل على إدخالهم ضمن التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى ان الدولة تعمل على تحفيز الصيادين للاشتراك في البرنامج، وكذلك إدخالهم في المنظومة الرسمية للاقتصاد داخل مصر.