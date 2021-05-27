وزيرة الثقافة تناقش مع رئيس المركز القومي للسينما سبل الدعم

ناقشت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة إيناس عبدالدايم، برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة، لمناقشة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.

تقدم الباسوسي إلى وزيرة الثقافة، بمقترح إعادة دعم المركز القومي للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى، لكن بمنظور جديد يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة، من خلال مفاهيم وزارة الثقافة لزيادة المشاركة الشبابية، في صناعة أفلام هادفه تضيف للتراث السينمائي المصري.

وأضاف الباسوسي، أنه جرى عرض الأمر بالفعل على مسئولي ملف الدعم بوزارة المالية، للتنسيق للبدء في الخطوات الأولية، لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أهمية دور المركز القومي للسينما في إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية وذلك من أجل تقديم محتوي هادف ذو قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التي سببتها بعض الأفلام التي أساءت للسينما المصرية.

وأكدت ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة على المنافسة، وتزيد من الوعي الإيجابي للمجتمع.

جاء ذلك المقترح ضمن خطة عمل المركز القومي للسينما التي تقدم بها السيناريست محمد الباسوسي، والمقرر العمل بها الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن المركز القومى للسينما قدم دعم لعدد من الأفلام التي حصلت على جوائز دولية، مثل «فتاة المصنع» و«هرج ومرج» و«فيلا 69».

وتابعت وزيرة الثقافة على برنامج عروض مسرح المواجهة والتجوال التي ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار واستعرضت خطة المزمع تنفيذها خلال القادمة، كما التقت بالمخرج عادل عبده رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، لمتابعة تنفيذ خطة عمل القطاع والمشروعات المقترحة في الفترة المقبلة.